Vatandaş döviz cinsi tahvil imkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından gerçekleştirilen zirvede önemli mesajlar verdi. Albayrak, 2019'a gevşemeden, rehavete kapılmadan, aynı disiplin ve motivasyonla girme zamanı olduğunu söyledi. Birilerinin "Şöyle oldu, onu başardık, bunu başardık" dediğini ifade eden Albayrak, daha yeni başladıklarını kaydetti. Albayrak, rehavetin sıfır olması gerektiğini, kendilerinin bir dönüşümden bahsettiklerini belirterek, "Kısa, orta, uzun vadeli hedeflerle hep birlikte bir dönüşümün, yolculuğun ilk adımı... 2019 daha güçlü, tam saha markaj, tam saha pres... Özellikle Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe performansıyla 2019'u yöneteceğiz" dedi. Albayrak, vatandaşa tahvil ihracıyla ilgili şu bilgileri verdi: Önümüzdeki Pazartesi günü Hazine olarak dolar ve euro tahvil ihracına başlıyoruz. Bireysel yatırımcı, vatandaşımız gelip alabilecek, sermayesini parasını farklı yönlerde değerlendirebilecek."
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