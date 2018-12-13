THY’den iç hatta eğlence ekranı

Türk Hava Yolları (THY) dış hat uçuşlarında yer alan koltuk arkası eğlence ekranlarını iç hatlara da taşımaya başladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından eğlence ekranlarının iç hatta da kullanılacağını belirtti. Ekşi, "Sizden gelen talep üzerine yolculuğunuzu daha keyifli hale getirmek için eğlence ekranlarımızı iç hatlarda da peyderpey açıyoruz. Kulaklığınızı yanınızda bulundurmayı unutmayın. Keyifli yolculuklar" diye yazdı.
- Ekonomi
- 13.12.2018
- Gazete
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