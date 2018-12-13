Teknolojiye meraklı, girişimci gençler dikkat!.. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, "T3 Girişim Merkezi (T3GM) 2019 yılı girişim çağrısına çıktık. Bu yıl kapsamı genişletilen program ile seçilen teknoloji girişimlerine danışmanlık, ücretsiz ofis, teknik uzmanlık destekleri ile birlikte ilk aşamada 100 bin liraya kadar yatırım imkanı sunacağız. Girişim destek programına başvurular, 21 Aralık'a kadar devam edecek" dedi. Türkiye'ye katma değer ve ekonomik fayda sağlayacak projelerin hayata geçmesi için çalıştıklarını dile getiren Bayraktar, 20'ye kadar projeyi destekleme hedefinde olduklarını bildirdi. Öğrencilere verdikleri burslara da değinen Bayraktar, ilk yıl 100 öğrenciye aylık 500 lira burs verdiklerini, yeni dönemde bu sayıyı 400 kişiye çıkarma hedefinde olduklarını kaydetti. T3GM programı kapsamında katma değerli ürün ve hizmet geliştiren bütün teknoloji girişimlerinin başvuruları kabul ediliyor.
- Ekonomi
- 13.12.2018
- Gazete
Teknoloji girişimlerine 100 bin lira destek
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Başkanı Haluk Bayraktar, ‘T3 Girişim Merkezi 2019 yılı girişim çağrısına çıktık. Seçilen teknoloji girişimlerine ilk aşamada 100 bin liraya kadar yatırım imkanı sunacağız’ dedi.
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