Teknoloji girişimlerine 100 bin lira destek

meraklı, girişimcigençler dikkat!..(T3) Vakfı YönetimKurulu Başkanı"T3 GirişimMerkezi (T3GM) 2019yılı girişim çağrısınaçıktık. Bu yıl kapsamıgenişletilenprogram ileseçilenteknoloji girişimlerinedanışmanlık, ücretsiz ofis,teknik uzmanlık destekleri ilebirlikte ilk aşamadakadar yatırım imkanısunacağız. Girişim destekprogramına başvurular,'a kadar devam edecek"dedi. Türkiye'ye katmadeğer ve ekonomik faydasağlayacak projelerin hayatageçmesi için çalıştıklarınıdile getiren Bayraktar, 20'yekadar projeyi desteklemehedefinde olduklarını bildirdi.Öğrencilere verdikleri burslarada değinen Bayraktar, ilkyıl 100 öğrenciye aylıkburs verdiklerini, yenidönemde bu sayıyıçıkarma hedefinde olduklarınıkaydetti. T3GM programıkapsamında katma değerliürün ve hizmet geliştirenbütün teknoloji girişimlerininbaşvuruları kabul ediliyor.