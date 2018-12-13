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Hedef daha çok çı

Hedef daha çok ihracatçı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ın 'lere, kadın ve genç girişimcilere, esnaf ve sanatkarlara yayılması konusunda da çalışmalar yaptıklarını belirterek, " Odalar ve Borsalar Birliği ile 28 yerde ihracat destek ofisleri açtık. Eximbank 12 yerde şube açtı, bunu ilk aşamada 20'ye, daha sonra 40'a çıkaracağız. e-ticaret, e-ihracat eğitimleri veriyoruz, kolaydestek.gov. tr adresinde. İhracatı tabana yaymak marka, tasarım ve teknoloji ihracatı noktasından geçiyor. Teknolojiyi yakalayabilen ülkeler bir üst gelir düzeyini yakalayıp refah seviyesine erişecek" dedi. Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) hakkında da konuşan Pekcan, şu anda 5 noktada (, Şikago, , Dubai, Tahran) 15 sektör bazında ticaret merkezlerinin faaliyet gösterdiğini bildirdi. Pekcan, "Yeni hedef, 35 ayrı yerde daha merkez açmak ama bunların talep odaklı ve yöresel olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

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