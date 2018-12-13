Sosyal medya platformları, KOBİ'leri için önemli bir kazanç kapısına dönüştü. KOBİ'ler sosyal medya ile dünyaya açılıyor, hem işini büyütüyor hem de istihdamını artırıyor. Facebook, 'Sınırları Aşan Türkiye' projesinin ilk ayağı olan Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan raporun sonuçlarını duyurdu. Rapora göre, Türkiye'deki işletmeler Facebook'un platformları (Facebook, Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp) aracılığıyla Türk ekonomisine 15.3 milyar liralık katma değer oluşturdu ve bu katkılar sonucunda 209 bin istihdam sağlandı. Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, araştırmanın sonuçlarına değinirken, şu bilgileri verdi: "Türkiye'deki 3 milyon KOBİ'nin 1.7 milyonu, yani yüzde 55'i Facebook platformlarını aktif olarak kullanıyor. Dünyada ise 135 milyon insan bu platformlar üzerinden Türkiye'de bir işletmeye bağlanıyor ve satın alım yapıyor. Bu durum ihracat potansiyeli açısından çok önemli. Bu ankete katılan KOBİ'lerin yüzde 97'si Facebook platformları üzerinden müşterilerine ulaştıklarını söylüyor. Yüzde 91'i ise Facebook'a katıldıktan sonra bu sayede gelen büyüme ile birlikte işe alım yaptığını söylüyor. Yurt dışına ve başka şehirlere açılmada ve satışlarını artırmada da yüzde 80'in üzeri olumlu yanıt veriyor."
- Ekonomi
- 13.12.2018
- Gazete
KOBİ’lere tek tıkla kazanç
Sosyal medyayı iyi yöneten KOBİ’ler kazanıyor. Deloitte’un raporuna göre; 3 milyon KOBİ’nin yüzde 55’i Facebook platformlarını aktif kullanıyor. Dünyada 135 milyon insan bu platformlardan Türkiye’de bir işletmeye bağlanıyor...
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