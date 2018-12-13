Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) A.Ş.'nin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, PTT Anonim Şirketi'nin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonu'na aktarılması kararı verildi.
- Ekonomi
- 13.12.2018
- Gazete
PTT hisseleri Varlık Fonu’nda
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