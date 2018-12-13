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hisseleri Varlık Fonu’nda

PTT hisseleri Varlık Fonu’nda
Posta ve Telgraf Teşkilatı () A.Ş.'nin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamı Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, PTT Anonim Şirketi'nin sermayesinde bulunan Hazine'ye ait hisselerin tamamının Türkiye Varlık Fonu'na aktarılması kararı verildi.

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