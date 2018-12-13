Emekliye farklı zam

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hem de memur emeklilerinin Ocak zammında enflasyon belirleyici olacak. Bu yüzden enflasyon verileri merakla izleniyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar farkı alacağını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı memur emeklilerine yansıtılacak fark olacak.
NE KADAR OLACAK?
Temmuz-Kasım enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde enflasyon yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 olurken, memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 7.14 fark oluştu. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri kesin zam oranını gösterecek. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.65 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.65, memur emeklileri yüzde 4+ 7.15 zam alacak.
NE KADAR OLACAK?
Temmuz-Kasım enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde enflasyon yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 olurken, memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 7.14 fark oluştu. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri kesin zam oranını gösterecek. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.65 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.65, memur emeklileri yüzde 4+ 7.15 zam alacak.
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