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Emekliye farklı

12.3 milyon emeklinin Ocak mına 1 adım kaldı. 5 aylık a göre; ve emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 çıktı. Memur ve memur emeklilerine de yüzde 4’lük zamma ilaveten yüzde 7.14 enflasyon farkı oluştu. TAKVİM, yeni maaşları hesapladı...

Emekliye farklı zam
Emeklilerin Ocak mı adım adım yaklaşıyor. Hem ve emeklilerinin hem de memur emeklilerinin Ocak zammında belirleyici olacak. Bu yüzden enflasyon verileri merakla izleniyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar farkı alacağını gösterecek. 6 aylık enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı memur emeklilerine yansıtılacak fark olacak.

NE KADAR OLACAK?
Temmuz-Kasım enflasyonu belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu dönemde enflasyon yüzde 10.64 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.64 olurken, memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenen yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 7.14 fark oluştu. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri kesin zam oranını gösterecek. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Yeni Ekonomi Programı'ndaki tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 10.65 olacak. Bu durumda SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 10.65, memur emeklileri yüzde 4+ 7.15 zam alacak.




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