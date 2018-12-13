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  • 13.12.2018 10:45
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 11:18

son durum: açıklandı mı? ?

in 2019'da ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı bugün başladı. TİSK'in ev sahipliğinde yapılan toplantı ile birlikte asgari ücret zam oranı ile ilgili araştırmalar arttı. Peki, asgari ücet 2019'da ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Asgari ücret ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için Asgar Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştiriyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapılan toplantının ardından alınacak kararlar merak ediliyor. Peki, Asgari ücret zam oranı açıklandı mı? Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak? İşte merak edilenler...

YENİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI?

7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ikinci toplantısı başladı. Asgari ücretin 2019'da ne kadar olacağı sorularına yanıt arayan vatandaşlar merakla resmi makamlardan gelecek açıklamaları bekliyor. Yeni asgari ücret, üçüncü ve son toplantının yapılmasının ardından açıklanacak. 2019 asgari ücret tutarının 27 Aralık 2018 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Üçüncü toplantı TÜRK-İŞ ev sahipliğinde yapılacak. Son toplantı ise bakanlıkta gerçekleşecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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