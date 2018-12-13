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  • 13.12.2018 11:24

'dan Eskihisar-Topçular hattında müjdesi

İç hat seferlerini durdurma kararını geçici olarak askıya alan , Eskihisar-Topçular arasındaki hatta 15 Aralık 2018-31 Aralık 2018 boyunca yüzde 40 oranında kış i yapılacağını duyurdu.

İDO'dan indirim müjdesi

Osmangazi Köprüsü ile aynı güzergahta deniz taşımacılığı hizmeti veren İstanbul Deniz Otobüsleri ( ) A.Ş., Eskihisar-Topçular hattında 15 Aralık- 31 Aralık tarihleri arasında yüzde 40 kış i yapacağını duyurdu. Eskihisar-Topçular hattındaki araç ücretleri otomobiller için tek yönde 35 TL, gidiş-dönüşte 60 TL olacak. Mevcut ücret tek yön 55 TL gidiş-dönüş ise 100 TL idi.

14 KASIM'DA DUYURMUŞTU
İDO, 14 Kasım'da Sirkeci-Harem hattı hariç iç hat seferlerini 1 Aralık itibariyle durdurma kararı aldığını duyurmuş, kararının gerekçelerini ise 19 Kasım'da yaptığı açıklamada 7 maddede sıralamıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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