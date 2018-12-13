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  • 13.12.2018 10:06
  • Son Güncelleme: 13.12.2018 10:16

son durum: 13 Aralık çeyrek altın, ne kadar?

yeni güne nasıl başlayacak? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 350 lira, Cumhuriyet altını 1.431,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,46 azalışla 214,20 liradan işlem gördü. , ve bugün ne kadar oldu? İşte 13 Aralık ...

Altın fiyatları doların yatay seyretmesi ve hisse senetlerinin yükselmesiyle gerilerken, paladyum rekor seviyeye yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,243.91 dolara geriledi. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI
214,62 TL
214,80 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
214,01 TL
214,04 TL

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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