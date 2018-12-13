Altın fiyatları doların yatay seyretmesi ve hisse senetlerinin yükselmesiyle gerilerken, paladyum rekor seviyeye yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,243.91 dolara geriledi. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Aralık güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR
Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...
GRAM ALTIN FİYATI
214,62 TL
214,80 TL
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
214,01 TL
214,04 TL
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.