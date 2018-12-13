Altın fiyatları doların yatay seyretmesi ve hisse senetlerinin yükselmesiyle gerilerken, paladyum rekor seviyeye yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,243.91 dolara geriledi. Peki, bugün çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR

Altın fiyatları sürekli güncellenmektedir...

GRAM ALTIN FİYATI

214,62 TL

214,80 TL

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

214,01 TL

214,04 TL