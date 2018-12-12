Koru web sitesini tamamen yeniledi

Koru Sigorta, güncel trendler ile tüketicilerin eğilim ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, iş ortaklarına ve sigortalılarına daha iyi hizmet verebilmek için web sitesini yeniledi. Müşteri odaklı bir yaklaşımla tasarlanan web sitesine erişim bilgisayar ve tüm mobil cihazlardan sağlanabiliyor, en yakın acente ve anlaşmalı servis bilgilerine kolaylıkla ulaşılabiliyor. Koru Sigorta Genel Müdürü Soner Şahin, "Kurum içi yazılım ekibimizin desteğiyle dinamik tasarımı ve içerik yönetim sistemi ile kullanıcı dostu olması hedeflenerek yenilenen sitemizde bilgiye çok daha pratik ve hızlı erişim sağlanmaktadır" dedi.
- Ekonomi
- 12.12.2018
- Gazete
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