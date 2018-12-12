Cari fazlada rekor kırıldı

Türkiye, Ekim ayında 2.77 milyar dolarla 1992 yılından bu yana hesaplanan seriye göre tarihinin en yüksek cari işlemler fazlasını verdi. Ağustos'ta 1.88 ve Eylül'de 1.81 milyar dolarlık cari işlemler fazlası veren Türkiye, pozitif veri serisini üst üste 3'üncü aya taşıdı. Ekim'de cari işlemler hesabı 2.77 milyar dolar fazla verdi.
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