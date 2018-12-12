Bugünkü
Takvim

fazlada rekor kırıldı

Cari fazlada rekor kırıldı
Türkiye, ayında 2.77 milyar dolarla 1992 yılından bu yana hesaplanan seriye göre tarihinin en yüksek cari işlemler fazlasını verdi. Ağustos'ta 1.88 ve Eylül'de 1.81 milyar dolarlık işlemler fazlası veren , pozitif veri serisini üst üste 3'üncü aya taşıdı. Ekim'de cari işlemler hesabı 2.77 milyar dolar fazla verdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriCari fazlada rekor kırıldı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar