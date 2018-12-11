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’ye bin 500 işçi alınacak

TTK’ye bin 500 işçi alınacak
Taşkömürü Kurumu'na () bin 500 işçi alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları'nın 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yürürlüğe konuldu.

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