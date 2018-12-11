TTK’ye bin 500 işçi alınacak

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bin 500 işçi alınmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları'nın 2019 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yürürlüğe konuldu.
- Ekonomi
- 11.12.2018
- Gazete
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