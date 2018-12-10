Hükümet, 2019'da da yeni istihdam teşvikleriyle milyonlarca çalışanın ve iş dünyasının yanında olmaya devam edecek. İş güvenliği notu A Plus olan işverene prim teşviği uygulaması 1 Ocak'ta başlayacak. 3 yıl iş kazası yaşanmayan işyerleri 2021 sonuna kadar bu teşvikten yararlanacak. Destek işçinin ücretine göre 150 liraya kadar çıkacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, teşvikten 2 milyondan fazla çalışanın olduğu 54 bin işyerinin faydalanacağını söyledi. 2019 ajandasında şunlar da olacak:
80 bin işyeri kolay işverenlikten yararlanabilecek.
'Teşvikten Kazancım Ne Kadar?' uygulaması başlatılacak.
4 milyonu aşkın kişiye danışmanlık hizmeti verilecek, 500 bin kişi kurs ve programlardan yararlanacak.
İşbaşı eğitimi kapsamında gençlere istihdam yaratanlara asgari ücret desteği sürecek.
HAZAL ATEŞ
80 bin işyeri kolay işverenlikten yararlanabilecek.
'Teşvikten Kazancım Ne Kadar?' uygulaması başlatılacak.
4 milyonu aşkın kişiye danışmanlık hizmeti verilecek, 500 bin kişi kurs ve programlardan yararlanacak.
İşbaşı eğitimi kapsamında gençlere istihdam yaratanlara asgari ücret desteği sürecek.
HAZAL ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.