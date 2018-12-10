Hükümet gıda sektörüne yeni teşvikler için düğmeye bastı. Üreticinin piyasada aktif rol alabilmesi için vergisel avantajlar içeren kapsamlı bir paket hazırlanıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bu avantajlar, sebzemeyvede fiyat istikrarına katkı sağlayacak" dedi.
- Ekonomi
- 10.12.2018
- Gazete
Gıda üreticisine ‘süper’ destek
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