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son modellerini altına dönüştürdü! Fiyatı: 38 bin 400 lira

Takı firmaları, ’ın son modellerini altın ve değerli taşlarla mücevhere dönüştürdü. Fiyatı da 38 bin 400 liraya kadar çıkardı.

Servet cepte
Altın ve değerli taşlar cep telefonlarına da taşınıyor. Takı firmaları, iddiayı seven zenginler için cep telefonlarını mücevhere dönüştürüyor. Apple geçtiğimiz ay yeni modellerini tanıttı. merkezli mücevher şirketi da pırlanta ve elmaslarla bezediği yeni iPhone Xs ve Xs Max modellerini görücüye çıkardı. Ufak bir servet değerindeki telefonların fiyatları 4 bin 221 dolardan (22 bin 312 lira) başlıyor. Titanyum ve gümüş kaplı iPhone Xs ve Xs Max modelleri için istenen bu fiyat, eğer altın tercih ediliyorsa 7 bin 260 dolara (38 bin 400 liraya) kadar çıkıyor. Telefon siyah ve altının kombinasyonundan oluşuyor. Telefonların üzerini karmaşık bir saat düzeneği süslüyor. Caviar, tüm modellerini 99 adet üretiyor. Yani bu telefonlardan dünyada 99'ar kişide bulunacak. Elini çabuk tutan, bu telefonları alabilecek.



34 BİN 94 TL



38 BİN 400 TL

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