Altın ve değerli taşlar cep telefonlarına da taşınıyor. Takı firmaları, iddiayı seven zenginler için cep telefonlarını mücevhere dönüştürüyor. Apple geçtiğimiz ay yeni iPhone modellerini tanıttı. Rusya merkezli mücevher şirketi Caviar da pırlanta ve elmaslarla bezediği yeni iPhone Xs ve Xs Max modellerini görücüye çıkardı. Ufak bir servet değerindeki telefonların fiyatları 4 bin 221 dolardan (22 bin 312 lira) başlıyor. Titanyum ve gümüş kaplı iPhone Xs ve Xs Max modelleri için istenen bu fiyat, eğer altın tercih ediliyorsa 7 bin 260 dolara (38 bin 400 liraya) kadar çıkıyor. Telefon siyah ve altının kombinasyonundan oluşuyor. Telefonların üzerini karmaşık bir saat düzeneği süslüyor. Caviar, tüm modellerini 99 adet üretiyor. Yani bu telefonlardan dünyada 99'ar kişide bulunacak. Elini çabuk tutan, bu telefonları alabilecek.
34 BİN 94 TL
38 BİN 400 TL
34 BİN 94 TL
38 BİN 400 TL
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