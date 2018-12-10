Lüks alışveriş

Türkiye'de Otomobil satışları Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 175 artarak 16 bin 809'dan 46 bin 204 adede yükselirken, canlılıktan lüks ve ultra lüks segment de nasibini aldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre; Kasım'da ultra lüks F segmentte 131 otomobil satıldı. 99 adet ultra lüks otomobil satışının olduğu Ekim ayına göre yüzde 32.3'lük artış kaydedildi. Ekim'de lüks segmentte 633 otomobil satılırken, Kasım'da bu rakam da 654'e ulaştı. Kasım ayında bin 86 BMW, 674 Mercedes, 37 Jaguar, 30 Porche, 4 Maserati, 3 Aston Martin, 1 Ferrari otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu satışlarla 11 aylık otomobil satışları; BMW'de 11 bin 133, Mercedes'te 13 bin 610, Jaguar'da 175, Porsche'ta 528, Maserati'de 44, Aston Martin'de 15, Ferrari'de 18 adede ulaştı.
TÜRKİYE, DUBAİ İLE YARIŞIYOR
İngiliz lüks otomobil markası Aston Martin, Türkiye'de 11 ayda 15 adetlik satışa ulaştı. Bu ay da 3 adet Aston Martin satışı yapılarak yıl sonunda 18 adede ulaşılması hedefleniyor. Aston Martin'in Türkiye distribütörlüğünü yapan D&D Motorlu Araçlar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya "Bölgemizde Dubai'nin ardından en fazla satış Türkiye'de yapılıyor. Global taraf Türkiye pazarından oldukça memnun. Son 5 yılda yakaladığımız satış performansı takdir ediliyor. Türkiye'de yakalanan rakamları başarı olarak görüyoruz" dedi. Kaya, 2019'da da 20 adetlik bir hedef koyduklarını ifade etti.
TÜRKİYE, DUBAİ İLE YARIŞIYOR
İngiliz lüks otomobil markası Aston Martin, Türkiye'de 11 ayda 15 adetlik satışa ulaştı. Bu ay da 3 adet Aston Martin satışı yapılarak yıl sonunda 18 adede ulaşılması hedefleniyor. Aston Martin'in Türkiye distribütörlüğünü yapan D&D Motorlu Araçlar'ın Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya "Bölgemizde Dubai'nin ardından en fazla satış Türkiye'de yapılıyor. Global taraf Türkiye pazarından oldukça memnun. Son 5 yılda yakaladığımız satış performansı takdir ediliyor. Türkiye'de yakalanan rakamları başarı olarak görüyoruz" dedi. Kaya, 2019'da da 20 adetlik bir hedef koyduklarını ifade etti.
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