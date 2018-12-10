Bugünkü
Takvim

Ev alana 25 bin TL

Ev alana 25 bin TL
Devlet, ilk evini alacaklara desteğini artırıyor. Meclis komisyonunda kabul edilen, önümüzdeki günlerde Genel Kurul gündemine gelecek düzenlemeyle, konut hesabına katkısı 25 bin liraya çıkarılıyor. Düzenlemeye göre, konut hesabında azami devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkacak. Azami tutar her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılacak. Azami tutarı 4 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Devlet katkısından yararlanmak için bankada konut hesabı açmak ve düzenli birikim yapmak gerekiyor. Uygulamada en az 3 yıl kalma şartı bulunuyor. 3 yıl düzenli birikim yapanlar, yatırdığı paranın yüzde 15'i, 4 yıl kalanlar yüzde 18'i ve 5 yıl kalanlar da yüzde 25'i oranında devlet katkısı alabiliyor. Devlet katkısında halen üst limit 20 bin lira. Bu tutar, kısa sürece çıkacak yeni düzenlemeyle 25 bin liraya yükselecek. 5 yılda 100 bin lira biriktirene, evini aldığında 25 bin lira devlet katkısı ödenecek. Devlet katkısı uygulaması, ilk evini alanları kapsıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriEv alana 25 bin TL
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri