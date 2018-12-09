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  • 09.12.2018 09:35

ve bugün ne kadar? Güncel dolar ve euro fiyatları kaç lira? 9 Aralık 2018 güncel

ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası'ndan (FED) gelen açıklamalarla gevşeme gösteren dolar, son dönemde değer kaybı yaşarken salı günü hafif bir yükseliş gösterdi. FED'in açıklamasının ardından geçtiğimiz hafta son 4,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,13 TL'yi gören dolar salı günkü yükselişin ardından 5,40 TL seviyesine geldi. Piyasalar gelişmeleri yakından takip ederken dolar fiyatları ve fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. İşte 9 Aralık 2018 güncel ...

Dolar bugün ne kadar? Euro bugün ne kadar? Geçtiğimiz hafta son ayların en düşük seviyesine gerileyerek 5,13'ü gören dolarda son durum yine merak ediliyor. Dolarda düşüş sürecek mi? sorusuna cevap arayan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte dolar fiyatları ve euro fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

GÜNCEL DOLAR VE EURO FİYATLARI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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