Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Altının gram fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan işlem gördü. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.244,74 dolardan işlem görüyor. Yatırım araçlarının en çok tercih edilenleri çeyrek altın, gram altın ve bilezik gram fiyatı bugün ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL (9 ARALIK 2018)
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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