Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 09.12.2018 11:15
  • Son Güncelleme: 09.12.2018 11:17

fiyatları: 9 Aralık , ve bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?

fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 345 lira, Cumhuriyet altını 1.413,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde artış yaşayarak 212,93 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı, fiyatı ne kadar oldu? İşte 9 Aralık güncel ...

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? Altının gram fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 211,50 liradan işlem gördü. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.244,74 dolardan işlem görüyor. Yatırım araçlarının en çok tercih edilenleri çeyrek altın, gram altın ve bilezik gram fiyatı bugün ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL (9 ARALIK 2018)

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları: 9 Aralık çeyrek altın, gram altın ve bilezik gram fiyatı ne kadar oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar