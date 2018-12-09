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  • 09.12.2018 09:26

'nun 'da arama ruhsat başvurusu kabul edildi

(Türkiye leri Anonim Ortaklığı) tarafından 'da petrol aramak için yapılan ruhsat başvurusu kabul edildi. 'de yayımlanan kararın ardından, şirkete 8 yıllığına petrol arama ruhsatı verildi.

Resmi Gazetede yayımlandı! O ilimizde petrol aranacak

Türkiye leri Anonim Ortaklığının () 'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, 'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adana'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 8 yıllığına ruhsat verildi.

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