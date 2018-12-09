Sözcü'nün asparagas haberi elinde patladı

Her gün yalan ve asparagas haberlerle algı operasyonu yapan Sözcü gazetesi, geri vitese taktı. Türkiye'nin en büyük Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracını "Ekonomiye büyük operasyon" diye duyuran ve batık inşaatların Merkez Bankası eliyle kurtarılacağı yalanını ortaya atarak kamuoyunu zehirlemeye çalışan Sözcü, VDMK ihracına 118 yatırımcıdan 2.5 kat talep gelince çark etti. Önceki gün tarihi halka arz olarak nitelenen, sermaye piyasasını derinleştirecek, finans sektörüne likidite sağlayacak VDMK ihracını gazetenin "4 bankaya 3.1 milyarlık kaynak" şeklinde haberleştirmesi dikkat çekti.



İFTİRA YAYINLAR!

Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın kurduğu Varlık Finansman Fonu'nun ne yapacağını ve VDMK ihracının nasıl olacağını anlayamadan klavye başına geçip köşelerini dolduran Sözcü yazarları, konut sektörünün Merkez Bankası ve Hazine marifetiyle kurtarılacağını öne sürmüş hatta daha da ileri giderek konuyu 2008'de ABD'de başlayan mortgage krizine bağlamaya çalışmıştı. Protest kimlikleriyle bilinen ve objektifliği sorgulanan bazı yazarlar da Sözcü'nün peşine takılıp, Merkez Bankası'nın para basarak batık inşaatları finanse edeceğini iddia etmişti.



KUMA GÖMÜLDÜLER

Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük VDMK ihracının başarıyla tamamlandığını ve söz konusu ihraca 118 farklı yatırımcıdan toplam 2.43 kat talep geldiğini açıkladıktan sonra asparagas haberlerin yapımcıları başlarını kuma gömdü. Türk sermaye piyasaları için birçok ilki temsil eden ihraçla Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve Garanti Bankası'na 3 milyar 150 milyon TL kaynak sağlanmış oldu. 5 yıl vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli VDMK'ların tamamı 4-6 Aralık 2018 tarihlerindeki talep toplanmasından sonra cuma günü satılarak yatırımcıların hesaplarına aktarıldı.