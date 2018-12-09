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40 bin yeni yolcu

40 bin yeni yolcu
İstanbul Havalimanı'ndan kasım ayı sonuna kadar yapılan geliş ve gidiş seferleriyle 40 bin 52 yolcu seyahat etti. İlk fazı 29 Ekim'de açılan, Türk Hava Yollarının () bazı şehirlere tarifeli seferler düzenlediği Havalimanı'ndan kasım sonuna kadar iç hatta 190, dış hatta 107 sefer yapıldı. Havalimanından, söz konusu dönemde toplam 297 geliş ve gidiş uçuşu icra edildi.

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