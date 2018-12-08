Ete zam yok

Migros Ticaret İcra Kurulu Üyesi Cem Rodoslu, Türkiye çapında kendi etini kendi üreten tek perakendeci olduklarını belirterek, "Et işleme üssümüz Migros Taze Et İşleme Tesisi (MİGET), Avrupa'da da ilk 10 arasında. Kırmızı et konusundaki uzmanlığımızı ve tesisimizdeki inovatif uygulamaları artırmak için yaptığımız yatırımlar 100 milyon lirayı aştı. Et satışımızı son 5 yılda 3 kat artırarak rekor kırdık" dedi. MİGET'te fire ve atık oranlarını önemli ölçüde azalttıklarını belirten Rodoslu, kırmızı ette uygun fiyatın yakalanabilmesinde en önemli unsurun, üreticinin desteklenmesi olduğunu vurguladı. Rodoslu, "Et ürünlerini fiyat artışı olmadan satışa sunuyoruz, enflasyonu sıfırladık. Et ve Süt Kurumu'nun desteğiyle 29 liraya kıyma, 31 liraya kuşbaşı satıyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 08.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.