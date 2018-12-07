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TOKİ, Ömer Bulut’a emanet
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () görevine vekaleten Ömer Bulut atandı. Mehmet Ergün Turan'ın belediye başkan aday adayı olarak kurumdan ayrılmasından sonra boşalan makama, TOKİ'de başkan yardımcısı olarak görev yapan Ömer Bulut getirildi. 1968 yılında Trabzon'da doğan TOKİ Başkan Vekili , (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1995- 2001 yılları arasında İller Bankası Erzurum ve Ankara Müdürlüklerinde çalıştı. TOKİ'de 2005-2006 yıllarında uzmanlık, 2006-2011 yılları arasında daire başkanlığı yaptı. TOKİ Başkanlığı'na vekaleten atanan Ömer Bulut, 2011 yılından bu yana başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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