Hedef MIPIM 2019

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, inşaat sektörünün gelişimi için yoğun çalışmalar yaptıklarını belirterek, "2020 bizim için geç. Biz MIPIM'e 2019'da adayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi. Turkuvaz Medya Grubu'nun medya sponsoru olduğu Gayrimenkulün Büyük Buluşması-RE360'ta konuşan Varank, 2019'da yabancıya konut satışından 12 milyar dolar gelir beklendiğini hatırlattı. Birleşmiş Milletler'in 2017 raporuna göre, dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara ulaşacağını belirten Fatma Varank, "2030'da bu rakamın 8.6 milyara, 2050'de ise 9.8 milyara ulaşacağı düşünülüyor. Bu, inşaat ve gayrimenkul sektörüne olan ilgiyi artırıyor" diye konuştu. Türkiye'de nüfus artışına paralel olarak her geçen gün konut ihtiyacının artarak devam ettiğini dile getiren Fatma Varank, yıllık 900 bin adet konut inşa edildiğini, bunların 700 bininin de satıldığını anlattı. Varank "Bu durum sektörün ekonomimizdeki yerini işaret ediyor. Sektörün büyüklüğü 2012'den bu yana gelişmiş ülkelerin çok üzerinde seyrediyor" değerlendirmesinde bulundu.
ÖN HAZIRLIK
Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Alkaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş da RE360'ın MIPIM'e giden yolda önemli olduğunu söyledi. Alkaş, "RE360, gayrimenkulün Avrupa'daki ve dünyadaki en önemli etkinliklerinden biri olan MIPIM'in önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de başlaması için uğraşımızın sonucu" açıklamasında bulundu. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'e sektör temsilcileriyle yıllardır eşlik ettiklerini belirterek, "MIPIM Türkiye için Fransız ortağımız Reedmidem ile görüşme halindeydik. RE360 Buluşması'nı MIPIM Türkiye öncesi sektörün bir tür ön hazırlığı olarak planladık. Rusya, Kazakistan, İngiltere, Ortadoğu ve İtalya'dan katılımcılarımızı ağırladık" dedi.
STRATEJİK ORTAK GELDİ
RE360, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanı sıra, aralarında Emlak Konut ve TOKİ'nin de bulunduğu kamu kuruluşları tarafından destekleniyor.
RE360'IN ana sponsporluğunu Aremas üstlenirken; basın sponsoru Turkuvaz Medya Grubu oldu. MIPIM ise organizasyona bu yıl stratejik ortak olarak katıldı.
Çevre ve Şehircilik Başkan Yardımcısı Fatma Varank
Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş
Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer
YAVUZ KARAMAN
ÖN HAZIRLIK
Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Alkaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş da RE360'ın MIPIM'e giden yolda önemli olduğunu söyledi. Alkaş, "RE360, gayrimenkulün Avrupa'daki ve dünyadaki en önemli etkinliklerinden biri olan MIPIM'in önümüzdeki yıldan itibaren Türkiye'de başlaması için uğraşımızın sonucu" açıklamasında bulundu. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer ise dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı MIPIM'e sektör temsilcileriyle yıllardır eşlik ettiklerini belirterek, "MIPIM Türkiye için Fransız ortağımız Reedmidem ile görüşme halindeydik. RE360 Buluşması'nı MIPIM Türkiye öncesi sektörün bir tür ön hazırlığı olarak planladık. Rusya, Kazakistan, İngiltere, Ortadoğu ve İtalya'dan katılımcılarımızı ağırladık" dedi.
STRATEJİK ORTAK GELDİ
RE360, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanı sıra, aralarında Emlak Konut ve TOKİ'nin de bulunduğu kamu kuruluşları tarafından destekleniyor.
RE360'IN ana sponsporluğunu Aremas üstlenirken; basın sponsoru Turkuvaz Medya Grubu oldu. MIPIM ise organizasyona bu yıl stratejik ortak olarak katıldı.
Çevre ve Şehircilik Başkan Yardımcısı Fatma Varank
Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş
Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer
YAVUZ KARAMAN
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