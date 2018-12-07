Zamda bonkör indirimde cimri

Yıllık enflasyon yüzde 21.62'ye, Kasım ayı enflasyonu da yüzde 1.44 geriledi. Ancak enflasyondaki, kurdaki gerileme fırsatçıları durdurmadı. Doları, enflasyonu bahane ederek fahiş zamlar yapanlar, verilerdeki iyileşmelere kayıtsız kaldı. Zamda bonkör davranan kimi fırsatçılar, indirimde cimri çıktı. Ne enflasyondaki ne de kurdaki düşüş karşısında zamcı geri adım attı. 7 liralardan 5.30 lira seviyesine inen doların değer kaybı raflara bir türlü yeteri kadar yansımadı. Dolardaki yüzde 35'lere varan değer kaybı, rafta kendine ancak yüzde 10 indirim olarak yer bulabildi. Kasım'da eksi çıkan enflasyon da görmezden gelindi. Yüzde 100 zam yapanların, yüzde 10 indirimi devede kulak kaldı. Zamlı fiyatlardan yapılan, göstermelik indirimler tepki çekti. Vatandaş hem fiyatlara hem kalitesiz ürünlere isyan etti. Özellikle vatandaşın ana tüketim grubunda yer alan ürünlerdeki fiyatlar dikkat çekti.
- Ekonomi
- 07.12.2018
- Gazete
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piyasa bu fiyatlarda sabitlenir. yamyamların fırsatcıların günü, ama malı satamazlarsa o zaman indirim yaparlar.
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