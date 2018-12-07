Asgari ücret pazarlığı 2 bin liradan başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme kapsamındaki ilk toplantısı dün yapıldı. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Türk-İş heyetinin başkanlığını Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetinin başkanlığını ise Genel Sekreter Akansel Koç yaptı. Pazarlığı 2 bin liradan başlatan işçi kesimi gerçekleşen enflasyon ve geçim şartlarının dikkate alınmasını, 100 liralık asgari ücret desteğinin sendikalı işyerlerine verilmesini istedi. İşveren kesimi hedef enflasyonun baz alınmasını istedi.
13 ARALIK'TA DEVAM
Bakanı Selçuk, AK Parti'nin 184 lira olan asgari ücreti 1.603 liraya yükselttiğini anımsatarak, "Asgari ücret yüzde 770, reel olarak da yüzde 102 arttı. Belirlenecek ücret, ülke ekonomisine yön verecek" dedi. İkinci toplantı 13 Aralık'ta yapılacak.
İŞÇİ NE İSTİYOR
● TÜRK-İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAY: Kırmızı çizgimiz enflasyon oranı. Evvela bir enflasyon oranını görelim, sonra ona göre hareket edelim. Önceden asgari ücret desteği veriyorduk. Bu sene Türk-İş'in isteği şu, örgütlü olan yerlere bu destek verilsin.
● TÜRK-İŞ GENEL EĞITIM SEKRETERİ NAZMİ IRGAT: Asgari ücret belirlenirken çalışanların geçim şartları ve ailenin geçim şartları dikkate alınmalı.
İŞVEREN NE DİYOR?
● TİSK GENEL SEKRETERİ AKANSEL KOÇ: Artışta enflasyonla mücadele hedeflerinin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin artırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten 6'ya çıkartılmasını, toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını, ücretlerde vergi dilimleri ve kesinti oranlarının tekrar gözden geçirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz.
İŞÇİ DERTLERİNİ ANLATTI: 850 TL KİRA VERIYORUM
Toplantıya ilk kez bir asgari ücretli çalışan da katıldı. Türk-İş heyetinde yer alan, Yalova Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Gülden Görmez, asgari ücretle nasıl geçindiğini anlattı. Görmez, biri üniversite 3'ncü sınıf öğrencisi diğeri liseyi yarıda bırakmış iki oğluyla yaşadığını söyledi. Tek maaşla ev geçindirdiğini anlatan Görmez, "Kiram 850 lira, aldığım maaş yemek ve yol parasıyla bin 903 lira. Oğluma forma aldım ama hırkasını alamadım. 'Onu da bir ay sonra alırım' dedim. Faturaları ödüyorsunuz. Elinize 200, 300 lira bazen kalıyor" dedi.
13 ARALIK'TA DEVAM
Bakanı Selçuk, AK Parti'nin 184 lira olan asgari ücreti 1.603 liraya yükselttiğini anımsatarak, "Asgari ücret yüzde 770, reel olarak da yüzde 102 arttı. Belirlenecek ücret, ülke ekonomisine yön verecek" dedi. İkinci toplantı 13 Aralık'ta yapılacak.
İŞÇİ NE İSTİYOR
● TÜRK-İŞ BAŞKANI ERGÜN ATALAY: Kırmızı çizgimiz enflasyon oranı. Evvela bir enflasyon oranını görelim, sonra ona göre hareket edelim. Önceden asgari ücret desteği veriyorduk. Bu sene Türk-İş'in isteği şu, örgütlü olan yerlere bu destek verilsin.
● TÜRK-İŞ GENEL EĞITIM SEKRETERİ NAZMİ IRGAT: Asgari ücret belirlenirken çalışanların geçim şartları ve ailenin geçim şartları dikkate alınmalı.
İŞVEREN NE DİYOR?
● TİSK GENEL SEKRETERİ AKANSEL KOÇ: Artışta enflasyonla mücadele hedeflerinin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin artırılarak devam ettirilmesini, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten 6'ya çıkartılmasını, toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını, ücretlerde vergi dilimleri ve kesinti oranlarının tekrar gözden geçirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz.
İŞÇİ DERTLERİNİ ANLATTI: 850 TL KİRA VERIYORUM
Toplantıya ilk kez bir asgari ücretli çalışan da katıldı. Türk-İş heyetinde yer alan, Yalova Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 2 çocuk annesi Gülden Görmez, asgari ücretle nasıl geçindiğini anlattı. Görmez, biri üniversite 3'ncü sınıf öğrencisi diğeri liseyi yarıda bırakmış iki oğluyla yaşadığını söyledi. Tek maaşla ev geçindirdiğini anlatan Görmez, "Kiram 850 lira, aldığım maaş yemek ve yol parasıyla bin 903 lira. Oğluma forma aldım ama hırkasını alamadım. 'Onu da bir ay sonra alırım' dedim. Faturaları ödüyorsunuz. Elinize 200, 300 lira bazen kalıyor" dedi.
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