Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, tüm şirketlerin bundan sonraki fiber altyapıyı beraber yapmaları ve altyapı erişiminin rekabet unsuru olmaktan çıkması gerektiğini belirterek, "Önerimiz, Türkiye'deki tüm fiber şirketler, bir başka şirket altında birleşsin" dedi. Terzioğlu, Turkcell'in 2018'i rekor gelir artışıyla kapatmaya hazırlandığını, şirketin 25'inci yılını kutlayacakları 2019'da da dijitalleşme yönünde adımlarına hız vereceklerini söyledi. Türkiye'nin dijitalleşmesi konusunda en önemli gündem maddesinin altyapı eksikliği olduğuna işaret eden Terzioğlu, "Ülkemizde yaklaşık 20 milyon hane var. Şu anda fiberin ulaştığı hane sayısı ise yaklaşık 5 milyon. Acilen 15 milyon haneye daha fiber ulaştırmamız gerekli" diye konuştu. Tüm şirketlerin bundan sonraki fiber altyapıyı beraber yapmaları gerektiğini belirten Terzioğlu, şunları kaydetti: "Bu altyapıları bizlerin teker teker, aynı anda, paralel olarak yatırım yaparak tamamlamasına imkan yok. Bunun için yaklaşık 15 milyar dolar lazım. Halbuki mevcudu paylaşsak ve bundan sonrakileri beraber yapsak bu hikaye 2 milyar dolara bitecek gibi ve bu yatırım için kaynak da bulunur. Önerimiz, Türkiye'deki tüm fiber şirketler, bir başka şirket altında birleşsin. TÜRKSAT da özelleştirilmesin ve devlet oradaki varlıklarını buraya koysun. Şirketin yüzde 51 hissesi devlete ait olabilir."
● Lifecell abone sayısı 1.6 milyona ulaştı.
● Kullanıcıları, sadece Ekim'de 11 bin 600 terabayt internet tüketti.
● Lifecell'de en aktif kullanılan uygulamalar BiP, TV+ ve fizy oldu.
● Lifecell müşterileri bugüne kadar BiP'ten 4.5 milyon saatten fazla konuşurken, fizy'den ortalama günlük kişi başı 130 şarkı dinledi ve TV+'da günde 136 dakika televizyon izledi.
● Lifecell abone sayısı 1.6 milyona ulaştı.
● Kullanıcıları, sadece Ekim'de 11 bin 600 terabayt internet tüketti.
● Lifecell'de en aktif kullanılan uygulamalar BiP, TV+ ve fizy oldu.
● Lifecell müşterileri bugüne kadar BiP'ten 4.5 milyon saatten fazla konuşurken, fizy'den ortalama günlük kişi başı 130 şarkı dinledi ve TV+'da günde 136 dakika televizyon izledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.