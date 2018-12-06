Patron olma fırsatı Artık imalatçı, teknoloji tabanlı girişimciliğe daha yüksek miktarda destek sağlanacak. Girişimciler 360 bin liraya varan destekten yararlanabilecek. Başvurular 1 Ocak’ta alınmaya başlayacak...

Yeni yılla birlikte girişimcilere destek artacak. İmalatçı, teknoloji tabanlı girişimciliğe daha yüksek miktarda destek sağlanacak. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 1 Ocak'ta başlayacak Girişimciliği Geliştirme Destek Programı'yla bu kapsamdaki işletmelere İlerici Girişimci Programı ile 360 bin liraya varan destek imkanı sunacak. Geleneksel Destek Programı ile ise girişimcilere 60 bin liraya varan destek fırsatı olacak. Destekler, istihdam performansına göre verilecek. Bu sayede istihdam yaratılmasına da katkı sağlanacak. İşte 1 Ocak'tan itibaren başvuruların alınmaya başlanacağı desteklerin detayları:

