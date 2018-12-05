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  • 06.12.2018 07:08

'ın ardından 'dan da kararı

'ın 'ten ayrılacağını duyurmasının ardından bir açıklama da 'dan geldi. İran Bakanı Bijan Zanganeh, yaptırım uygulandığı sürece OPEC kotasını görüşmeyeceklerini duyurdu.

Dünyayı sarsan haber! Katardan sonra bir ülke daha...

57 yıldır üyesi bulunduğu 'ten Ocak 2019'da ayrılma kararı alan 'ın ardından 'dan da çok önemli bir açıklama geldi.

IRNA haber ajansında yer alan habere göre OPEC'in yarın yapacağı toplantı öncesinde konuşan İran Bakanı Bijan Zanganeh "İran'a yaptırım uygulandığı sürece, İran'ın OPEC kotası hiç kimseyle görüşülmeyecek" dedi.

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