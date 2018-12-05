57 yıldır üyesi bulunduğu OPEC'ten Ocak 2019'da ayrılma kararı alan Katar'ın ardından İran'dan da çok önemli bir açıklama geldi.



IRNA haber ajansında yer alan habere göre OPEC'in yarın yapacağı toplantı öncesinde konuşan İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh "İran'a yaptırım uygulandığı sürece, İran'ın OPEC kotası hiç kimseyle görüşülmeyecek" dedi.