Dolar ve enflasyon düştü, Fitch yine sahneye çıktı

Her fırsatta Türkiye ekonomisine yönelik skandal açıklamalar yapan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratting, bu açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Kuruluş Türkiye için 2018 büyümebeklentisini %3,8'den %3,5'e, 2019 yılı büyüme beklentisini %1,2'den %0,6'ya, 2020 büyüme beklentisini %3,9'dan %3,1'ye indirdi. Kuruluş büyüme tahminlerine gerekçe olarak da "Reel ekonomide gerilemeler daha görünür ve bu nedenle büyüme tahminlerimizi düşürdük" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ

Açıklamasında 'Türkiye için ana senaryomuz müzmin bir trendin altında büyüme, yüksek enflasyon' diyen Fitch, Türkiye için 2018 sonu enflasyon beklentisini %20,0'den %25,0'e, 2019 sonu enflasyon beklentisini %15'0'ten %17,0'ye yükseltirken, 2020 sonu enflasyon beklentisini %10,0 olarak korudu.

TÜİK pazartesi günü Kasım ayı enflasyon rakamları açıklamış, aylık enflasyon yüzde 1,44 yıllık enflasyon ise yüzde 21,62'ye gerilemişti.

İNDİRİM BEKLEMİYORUZ

"Türkiye'de politika faizlerinde 2019'un ikinci yarısına kadar bir indirim beklemiyoruz' değerlendirmesinde bulunan kuruluş, Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda sıkı duruşun devam edeceği mesajlarına rağmen Türkiye'de politika faiz oranını 2019 sonunda yüzde 22,00, 2020 sonunda yüzde 16,00 olarak bekliyor.

DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ DEVREYE GİRDİ

Dolarla ilgili beklentilerini de açıklayan Fitch, "Bankaların dış finansmana erişik kabiliyetleri, kurda toparlanma ve azalan jeopolitik gerilimler güven göstergelerinin dibi bulmalarına neden oldu. 2018 sonu için USDTRY beklentisi 5,80, 2019 sonu için 5,90, 2020 sonu için 6,00 olarak belirledik.Türk Lirası'na yönelik görüşlerimiz hafif şekilde güçlendi, ancak kayda değer belirsizliğe konu olmaya devam ediyor. Yurt içi politikaların erken gevşetilmesi lira üzerinde piyasa baskısının yinelenmesine yol açabilir" ifadelerine yer verdi.