Kur oyununa geçit yok

Merkez Bankası, 2019 enflasyon hedefini yüzde 5 seviyesinde belirlerken; fiyat istikrarı açısından destekleyici bir unsur olan finansal istikrarı da gözetmeye devam edecek. Banka tarafından yayınlanan 2019 Yılı Para ve Kur Politikası Raporu'nda, fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda politika araçlarının en etkin şekilde kullanılmaya devam edileceği belirtildi.
ÖNLEMLER ALINACAK
Raporda, dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devam edeceği kaydedilerek, Merkez Bankası'nın nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmadığının altı çizildi. Buna karşılık, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacağı vurgulandı. Döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda Merkez Bankası'nın para politikası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi vereceği belirtildi. Bankanın döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye devam edeceği bildirilen raporda, bankanın gerekli önlemleri almayı ve ilgili araçları kullanmayı sürdüreceği ifade edildi.
ÖNLEMLER ALINACAK
Raporda, dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devam edeceği kaydedilerek, Merkez Bankası'nın nominal ya da reel herhangi bir kur hedefi bulunmadığının altı çizildi. Buna karşılık, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması veya aşırı oynaklıkların finansal istikrara dair risk oluşturması halinde bu duruma kayıtsız kalınmayacağı vurgulandı. Döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi durumunda Merkez Bankası'nın para politikası duruşunu değiştirerek gerekli tepkiyi vereceği belirtildi. Bankanın döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye devam edeceği bildirilen raporda, bankanın gerekli önlemleri almayı ve ilgili araçları kullanmayı sürdüreceği ifade edildi.
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