BES’ten cayana da bin TL fırsatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre, bütün sertifikalarını sonlandırmak suretiyle sistemden ayrılmış olan çalışanın yeniden sisteme dahil olması halinde, bin liralık başlangıç devlet katkısı yeniden hesaplanmayacak. Çıkış yapan çalışan sisteme yeniden girmesi halinde, bin liralık ek teşvikten yararlanacak.