Antalyalı girişimci Büşra Yapıcı, kayınvalidesinin 400 metrekare marul serasında başladığı yerli sebze tohumu üretimi macerasını, şu anda 127 dönümde, 101'i kadın olmak üzere 113 personele istihdam sağlayarak sürdürüyor. Yapıcı; domates, salatalık, biber ve tohum yetiştirme deneyleriyle başladığı markalaşma yolculuğunu; Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, İran, Suudi Arabistan ve Azerbaycan gibi ülkelere yaptığı yıllık 200 bin dolarlık ihracatla taçlandırdı. Yapıcı, "Bu yıl sonunda 500 bin dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 06.12.2018
- Gazete
Azmetti, ithal tohumu yendi
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