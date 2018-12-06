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Azmetti, ithal tohumu yendi

Azmetti, ithal tohumu yendi
Antalyalı girişimci Büşra Yapıcı, kayınvalidesinin 400 metrekare marul serasında başladığı yerli sebze tohumu üretimi macerasını, şu anda 127 dönümde, 101'i kadın olmak üzere 113 personele istihdam sağlayarak sürdürüyor. Yapıcı; domates, salatalık, biber ve tohum yetiştirme deneyleriyle başladığı markalaşma yolculuğunu; , , , , , ve gibi ülkelere yaptığı yıllık 200 bin dolarlık la taçlandırdı. Yapıcı, "Bu yıl sonunda 500 bin dolar ihracat hedefliyoruz" dedi.

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