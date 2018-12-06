81 milyona zam

Ocak, sadece emekliler değil, herkes için zam ayı olacak:
● MEMUR: Yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, yüzde 7.14 fark oluştu, zam oranı yüzde 11.14'e ulaştı.
● MEMUR: Yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, yüzde 7.14 fark oluştu, zam oranı yüzde 11.14'e ulaştı.
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