81 milyona zam

Ocak, sadece emekliler değil, herkes için zam ayı olacak:



● MEMUR: Yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, yüzde 7.14 fark oluştu, zam oranı yüzde 11.14'e ulaştı.

