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81 milyona

’ta memura yüzde 11.14 , yaşlıya 603, evde yakınına bakanlara bin 310, engelliye 481-722, işsize 2 bin 10 lira maaş göründü. de 189-322 lira olabilecek.

81 milyona zam
Ocak, sadece emekliler değil, herkes için zam ayı olacak:

MEMUR: Yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, yüzde 7.14 fark oluştu, zam oranı yüzde 11.14'e ulaştı.

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