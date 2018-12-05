Hektaş’a ödül

OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl 11'inci kez verilen 2018 Yılı Sektörel Performans Değerlendirme Ödülü'nün sahibi oldu. Kimya sanayi sektörü büyük ölçekli kuruluş kategorisinde ödüle layık görülen Hektaş'ın ödülünü şirket adına Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler'in elinden aldı. Ortakçıer, "Son dönemlerde Türkiye'de ve dünyada önemli atılımlar gerçekleştiren OYAK'ın Hektaş'a olan desteği ile hayalini kurduğumuz katma değerli projeleri bir bir hayata geçiriyor, aldığımız ödüllerle gururlanıyor ve daha çok motive oluyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 05.12.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.