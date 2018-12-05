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Hektaş’a ödül
OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) tarafından bu yıl 11'inci kez verilen 2018 Yılı Sektörel Performans Değerlendirme Ödülü'nün sahibi oldu. Kimya sanayi sektörü büyük ölçekli kuruluş kategorisinde ödüle layık görülen Hektaş'ın ödülünü şirket adına Genel Müdürü Levent Ortakçıer, Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler'in elinden aldı. Ortakçıer, "Son dönemlerde 'de ve dünyada önemli atılımlar gerçekleştiren 'ın Hektaş'a olan desteği ile hayalini kurduğumuz katma değerli projeleri bir bir hayata geçiriyor, aldığımız ödüllerle gururlanıyor ve daha çok motive oluyoruz" diye konuştu.

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