Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin ikinci toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında 4 Aralık'ta gerçekleştirildi. Toplantıda, küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ile bunların Türkiye finansal ve reel sektörüne etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirlerle birlikte bir çok konu ele alındı.

Yapılan açıklamada, toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili Bakan Yardımcısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türkiye Bankalar Birliği başkanları ile Borsa İstanbul Genel Müdürü katıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Ekonomik dengelenme sürecinin özellikle işgücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler, reel sektör firmalarının finansmana erişimi ve kur risklerinin yönetilmesi, yurt içi türev piyasaların geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Yeni Ekonomi Programı'nda ilan edilen ülkemiz finansal mimarisinin yenilenmesi, bankaların sermaye ve likidite yeterlilikleri başta olmak üzere mali bünye değerlendirme çalışmaları, politika yapım sürecinin desteklenmesi amacıyla finansal verilerin kalitesinin artırılması, ihracatı destekleyici teşvik mekanizmaları konularında üye kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerileri değerlendirilmiştir. Özellikle, para ve maliye politikalarındaki sıkı duruşa devam edileceği ve Yeni Ekonomi Programı (YEP) eylemlerinin bu çerçevede gerçekleştirileceği vurgulanmıştır."