Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) ile ithal kömür termik santral sahiplerini temsil eden TERSANED arasında imzalanan yerli kömür kullanımı niyet protokolü basın toplantısında konuşan Dönmez, "Bu protokolle ilk aşamada ithal kömürün yüzde 10'luk bölümünü yerli kömür ile ikame etmiş olacağız, sonra bu rakam artarak devam edecek" dedi.

Yerli kömür ikamesiyle kömür ithalatının azalacağını ifade eden Dönmez, "Böylece 414 milyon dolar kaynağı ülke içinde bırakmış olacağız" dedi. Dönmez yerli kömür ikamesi için bir takvim veya ulaşılması hedeflenen nihai ikame oranını telaffuz etmedi.

Türkiye, TÜİK verilerine göre geçen yıl 36.6 milyon ton taşkömürü ithal etti. Bu miktarın yaklaşık yarısı olan 18.8 milyon ton termik santraller tarafından kullanıldı.

Termik santraller geçen yıl buna ek olarak 61.2 milyon ton yerli kömür, yani linyit kömürü kullandı.