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  • 05.12.2018 07:09

Bakan 'tan toplantısı değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı , Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin () toplantısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayraktan FİKKO toplantısı değerlendirmesi

Bakan Albayrak, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin () ikinci toplantısını gerçekleştirdik. Küresel finansal piyasalardaki gelişmelere karşı hazırlıklarımızı, yaşadığımız dalgalanmaların bankacılık sistemi ve reel sektöre olan etkilerine karşı adımlarımızı detaylı olarak ele aldık." dedi.

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