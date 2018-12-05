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Ericsson’dan teknolojik çıkarma

Ericsson’dan teknolojik çıkarma
Ericsson, gelecek 5 ila 10 yıl içinde global endüstriyi şekillendirecek teknolojileri üretmek hedefiyle hayata geçirdiği küresel araştırma laboratuvarlarının 11'incisini Türkiye'de hizmete açtı. Bilgi teknolojileri şirketi Ericsson, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu () ile imzaladığı protokol eşliğinde 'da Ericsson Araştırma Türkiye Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Proje, Türkiye'yi küresel teknoloji üssü haline getirmeyi hedefliyor. Laboratuvar, Türk araştırmacılara yeni uluslararası patent ve araştırma yayınlama fırsatı sunacak.

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