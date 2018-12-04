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  • 04.12.2018 16:18
  • Son Güncelleme: 04.12.2018 16:23

Araç sahiplerine müjde! e 8 kuruşluk geldi

Araç sahiplerine müjdesi geldi. fiyatlarında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruşluk indirim yapıldı.

Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu pompa fiyatlarına da ortalama 8 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,06 liradan satılan in litre fiyatı 5,98 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,98 liradan 5,90 liraya, İzmir'de 6,06 liradan 5,98 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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