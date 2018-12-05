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Emekliye 520 TL

Ocak mı, 5 aylık a göre yüzde 10.64 çıktı. Bu oran maaşlarda 108 ile 520 lira arasında artış getirecek...

Emekliye 520 TL
Ocak ayı yaklaşırken; emeklilerin gözü oranına çevrildi. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen , zam oranını gösterecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. 'in dün açıkladığı enflasyon verileri zammın ipuçlarını veriyor. Buna göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.64 çıktı. Yani 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.64 olarak görünüyor. Zam oranının belli olması için sadece tek veri kaldı. Aralık enflasyonuna göre oran artacak ya da azalacak.

NASIL DEĞİŞECEK?
Yüzde 10.64'lük oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 108,68 ile 520,53 lira arasında artış getiriyor. Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş. Bu maaş, yüzde 10.64'lük artışa göre bin 130 lira 7 kuruşa yükseliyor. En yüksek emekli aylığı ise yüzde 10.64'lük artışa göre 5 bin 412 lira 72 liraya çıkıyor.



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