Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı hakkında yönetmelikte değişiklikler yapıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait konuya ilişkin yönetmelik değişikliğine göre, BES'e girişte 1.000 TL tutarındaki başlangıç devlet katkısı, "cayma hakkının kullanmaması halinde, cayma hakkının dolduğu ayı takip eden hesap dönemi" yerine başlangıç döneminin bitimini takip eden hesap döneminde hesaplanacak.