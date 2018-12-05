59 TL’ye limitsiz internet

Türk Telekom, Türkiye'nin dört bir yanını limitsiz internetle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni uygulama öncesinde müşterilerini limitsiz paketlere taşımak için hazırlıklarını tamamlayan Türk Telekom, 1 Ocak'tan itibaren tüm müşterilerine limitsiz internet deneyimi yaşatacak. Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, şirketin 1 Ocak 2019'da Türkiye'nin dört bir yanını sınırsız internete geçireceğini, limitsiz internet uygulamasından müşterilerin avantajlı çıkacağını belirtti. Dursun, "Yeni müşterilerimize ise çok cazip kampanyalar ve farklı hız seçenekleri sunarak limitsiz internet deneyimi yaşatacağız" dedi. 1 Ocak'tan itibaren Evde İnternet ve İşte İnternet limitsiz paketlerini güncelleyerek, hem yeni hem de mevcut müşterilerini limitsiz paketlere geçireceklerini anlatan Dursun, "Yeni müşterilerimize, ayda 59.90 liradan başlayan giriş fiyatlarıyla limitsiz paket seçenekleri sunacağız. Yeni dönemde yeni müşterilerimiz farklı hız seçeneklerine sahip limitsiz paketlerimizden dilediklerini seçebilecekler. Mevcut müşterilerimizi de ek hiçbir ücret ödemeden limitsiz paketlere geçirmiş olacağız" diye konuştu. İlk 9 ayda 15 milyar liranın üzerinde gelir sağlayarak son 10 yılın en yüksek gelir artış oranını elde ettiklerini söyleyen Dursun, "17.9 milyon haneye fiber hizmetimizi götürdük. Türkiye'nin yaklaşık yüzde 80'ini fiberleştirdik" dedi.
- Ekonomi
- 05.12.2018
- Gazete
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