Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.12.2018 09:17
  • Son Güncelleme: 04.12.2018 09:26

Yüz binleri ilgilendiriyor! O paralar garantide

İşvereni zor duruma düşen çalışanın hakkı devlet tarafından korunuyor. Bu amaçla kurulan ’ndan bugüne kadar 80 bin kişi yararlandı.

Hükümet, pasif işgücü kapsamında işini kaybedenlere işsizlik ödeneği, Ücret Garanti Fonu, iş kaybı tazminatı ve kısa çalışma ödeneğiyle destek veriyor. Ücret Garanti Fonu kapsamında yaklaşık 80 bin kişiye 208 milyon lira ödeme yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Pasif istihdam programlarımız aracılığıyla çeşitli nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen işverenden ücret alacağı bulunan çalışanlarımıza destek veriyoruz. Ödeme güçlüğüne düşen işverenlerin 3 aylık ücret alacağını Ücret Garanti Fonu'ndan ödüyoruz" dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriYüz binleri ilgilendiriyor! O paralar garantide
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar