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  • Son Güncelleme: 04.12.2018 08:16

Dolar ve euro bugün ne kadar? Güncel dolar ve euro fiyaarı kaç lira? 4 Aralık 2018 güncel

oldu?’ Sorusu son günlerde çok sık soruluyor. Geçtiğimiz gün son 4,5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,13 'yi gören dolar bugün hafif bir yükselişle birlikte 5,26 TL seviyesinde sabitlendi. Piyasalar dolar fiyatları ve euro fiyatlarındaki son durumu merak ediyo. İşte 4 Aralık 2018 güncel ...

Dolar ve euro bugün ne kadar?

Dolar bugün ne kadar?', 'Euro bugün ne kadar?' Soruları en çok sorulan sorular arasında geliyor. Geçtiğimiz günlerde son ayların en düşük seviyesine gerileyerek 5,13'ü gören dolarda son durum yine merak ediliyor. Dolarda düşüş sürecek mi? sorusuna cevap arayan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte dolar fiyatları ve euro fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

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