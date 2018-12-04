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  • 04.12.2018 09:31

fiyatları son durum: 4 Aralık , , bilezik gramı fiyatı ne kadar?

fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta 341 lira, Cumhuriyet altını 1.396,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 208,9 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatı, fiyatı ve bilezik gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Aralık güncel ...

Altın fiyatları doların gerilemesiyle seansın ilk işlemlerinde bir aydan uzun sürenin zirvesini gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 artışla 1,235.78 dolara yükseldi. Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen çeyrek altın, gram altın ve bilezik gramı fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (4 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI
208,42
208,92

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.237,56
1.237,76

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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