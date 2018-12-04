Altın fiyatları doların gerilemesiyle seansın ilk işlemlerinde bir aydan uzun sürenin zirvesini gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.4 artışla 1,235.78 dolara yükseldi. Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen çeyrek altın, gram altın ve bilezik gramı fiyatı ne kadar oldu? İşte 4 Aralık güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (4 ARALIK 2018)

GRAM ALTIN FİYATI

208,42

208,92

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.237,56

1.237,76