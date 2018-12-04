Sağlıksız oyuncak kapı dışarı

Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehlikeye sokanlara göz açtırmadı. Kanserojen madde içeren oyuncakların ithalini önlemek üzere sıkı denetim uygulayan bakanlık, son 5 yılda 8.8 milyon dolarlık sağlıksız oyuncağın gümrükten geçmesine izin vermedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uygun olmayan güvensiz ürünlere yönelik toplam 2 milyon 111 bin lira para cezası uygulandığını belirtti.