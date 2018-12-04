Enflasyon baş aşağı

Ağustos'taki kur şokunun ardından Temmuz'da yüzde 15.85 iken, Ekim'de yüzde 25.24'e kadar yükselen enflasyonda düşüş süreci, beklenenden daha güçlü bir şekilde başladı. Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde başlayan dengelenme sürecinin ardından otomotiv, beyaz eşya ve mobilyadaki vergi indirimleri, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı, TL'deki artış ve petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyonda ibreyi sert bir şekilde aşağı çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre; Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), Kasım'da yüzde 1.44 ile beklentilerin 2 kat üzerinde azaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 21.62'ye geriledi. Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi de Kasım'da yüzde 2.53 gerilerken, ÜFE'de yıllık enflasyon yüzde 45.01'den yüzde 38.54'e geriledi.
17 AY SONRA EKSİ ÇIKTI
Haziran 2017'den bu yana ilk kez aylık enflasyon eksi olurken, yıllık enflasyon ise Mart'tan bu yana ilk kez geriledi. Tarihte ilk defa Kasım'da eksi enflasyon olurken, çekirdek enflasyon da 27 ay sonra aylık bazda eksi gerçekleşti. Üretici fiyatlarında da aylık bazda yaklaşık 10 yılın en büyük düşüşü yaşandı. Aylık bazda en büyük gerileme petrol ve TL'nin etkisiyle, yüzde 6.46 ile ulaştırma grubunda, en yüksek artış yüzde 2.37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.
17 AY SONRA EKSİ ÇIKTI
Haziran 2017'den bu yana ilk kez aylık enflasyon eksi olurken, yıllık enflasyon ise Mart'tan bu yana ilk kez geriledi. Tarihte ilk defa Kasım'da eksi enflasyon olurken, çekirdek enflasyon da 27 ay sonra aylık bazda eksi gerçekleşti. Üretici fiyatlarında da aylık bazda yaklaşık 10 yılın en büyük düşüşü yaşandı. Aylık bazda en büyük gerileme petrol ve TL'nin etkisiyle, yüzde 6.46 ile ulaştırma grubunda, en yüksek artış yüzde 2.37 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.
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